Депутат: Украине действительно грозит экологическая катастрофа

Из-за затопления шахт на временно оккупированных территориях Донбасса Украине грозит экологическая катастрофа. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Олег Недава, депутат от БПП и замглавы Комитета по вопросам экологической политики ВР.
«Такая угроза есть и есть разные варианты. Может быть подтопление из-за выхода минерализованных шахтных вод. И грунты будут засаливаться. Может быть загрязнение источников питьевой воды на подконтрольной Украине территории», - заявил Недава. По его словам, шахты, расположенные на оккупированных территориях, напрямую связаны с другими шахтами, находящимися в Украине, и в этом заключаются новые опасности.
Недава отметил, что, если произойдет затопление шахт на Донбассе, вода дойдет и до шахт, расположенных на украинских территориях. В этом случае будет очень много воды, и потребуются средства и силы на то, чтобы ликвидировать последствия. Напомним, что ранее эксперты заявили, что из-за затопления шахт могут пострадать около половины городов Донбасса, а также часть Украины.