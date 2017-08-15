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Журналист: материал об украинских двигателях в ракетах КНДР был напечатан перед встречей Волкера и Суркова

Журналист: материал об украинских двигателях в ракетах КНДР был напечатан перед встречей Волкера и Суркова
Владимир Горковенко, известный журналист и глава отдела Департамента информполитики Администрации президента, высказал мнение о том, что материал, размещенный в Нью-Йорк Таймс, где говорится о поставках украинских двигателей в КНДР, можно было разместить в другом издании – «ВВС-Баба Бабе Сказала».

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, журналист подчеркнул, что в статье нет ни одного доказательства, а авторы приводят лишь заявления какого-то эксперта. «Стоит обратить внимание, что это вранье родилось тогда, когда Россию обложили со всех сторон. С одной стороны, именно Москву заподозрили в том, что она помогала КНДР испытывать новую межконтинентальную баллистическую ракету. Ту, которая якобы с двигателем с "Южмаша", купленным на "черном рынке". Теперь в фокусе ядерной КНДРовской проблемы, которую обсуждает весь мир, – не Россия, а Украина», - отмечает Горковенко.

По его словам, нужно отметить и совпадение – материал был размещен аккурат перед встречей Курта Волкера и Владислава Суркова, - не исключено, что спецпредставитель США заявится на встречу именно с этой газетой, открытой на странице, где напечатана статья об Украине.
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