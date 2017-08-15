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Эксперт: у США нет ни одного доказательства участия Украины в ракетной программе КНДР

Эксперт: у США нет ни одного доказательства участия Украины в ракетной программе КНДР
Американское влиятельное издание Нью-Йорк Таймс опубликовало материал, где говорится о том, что якобы Украина причастна к ракетной программе Северной Кореи, и в этом контексте теперь Украине необходимо показать не только свою открытость, но и активизировать усилия на северокорейском направлении.

Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Евгений Ярошенко, эксперт МЦПИ. Ярошенко считает, что ситуация пока не катастрофическая, и издание не располагает прямыми доказательствами того, что Украине имеет какое-то отношение к ракетной программе КНДР, и Нью-Йорк Таймс не предоставил фактов, что Пхеньян получает двигатели именно от украинского «Южмаша». «Данная ситуация может иметь более серьезные последствия для Украины, чем тогда, когда Украину обвиняли в поставках в Ирак радиолокационных системы "Кольчуга", поскольку государство, которое причастно к ядерной программе КНДР, может оказаться под непредсказуемым давлением международного сообщества и США в частности», - заявил эксперт.

По его словам, эта история должна стать для Украины уроком – нужно ограничить связи с черным рынком оружия, чтобы потом не попадать в такие скандальные ситуации, которые вредят имиджу страны.
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