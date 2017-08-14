Экономист: друзья Януковича плачут от того, что они так не догадывались лохов «разводить»

Украинский блогер и экономист Тарас Загородний в своем блоге пишет о том, что приватизация в нашей стране идет уже больше 20 лет. У нас уже 80% активов давно приватизировано. Возникает закономерный вопрос, почему тогда коррупция только растет, наверное, из-за плохого качества государственного управления. Интересный факт, что, как оказалось, государственное управление при Кучме было не такое уж плохое, ведь был зафиксирован самый маленький уровень коррупции. Буйным цветом она расцвела при «демократе» Ющенко.
Как пишет блогер, многие рассуждают, что «в результате приватизации сразу придут инвестиции». По словам Тараса Загороднего, такое утверждение сразу греет душу. Вот и выходит, что, когда приватизировали 80% госимущества, то инвестиций нет, а вот распродали еще 20% и сразу появятся. «Интересно, а почему тогда Китай стал второй экономикой мира при огромном государственном секторе? Или почему полностью государственная энергетика Южной Кореи не помешала стране построить мощную экономику?», – задается вопросом блогер.
По его словам, интернет, GPS, ракеты в США – это продукт государственных инвестиций и поддержки государства, которые пошли в частный сектор. Частный сектор редко в такое инвестирует, потому что думает на коротких дистанциях, как и некоторые инвест-банкиры у нас во главе экономики.