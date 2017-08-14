валюта
СпецтемаДепутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Экономист: друзья Януковича плачут от того, что они так не догадывались лохов «разводить»

Экономист: друзья Януковича плачут от того, что они так не догадывались лохов «разводить»
Украинский блогер и экономист Тарас Загородний в своем блоге пишет о том, что приватизация в нашей стране идет уже больше 20 лет. У нас уже 80% активов давно приватизировано. Возникает закономерный вопрос, почему тогда коррупция только растет, наверное, из-за плохого качества государственного управления. Интересный факт, что, как оказалось, государственное управление при Кучме было не такое уж плохое, ведь был зафиксирован самый маленький уровень коррупции. Буйным цветом она расцвела при «демократе» Ющенко.

Как пишет блогер, многие рассуждают, что «в результате приватизации сразу придут инвестиции». По словам Тараса Загороднего, такое утверждение сразу греет душу. Вот и выходит, что, когда приватизировали 80% госимущества, то инвестиций нет, а вот распродали еще 20% и сразу появятся. «Интересно, а почему тогда Китай стал второй экономикой мира при огромном государственном секторе? Или почему полностью государственная энергетика Южной Кореи не помешала стране построить мощную экономику?», – задается вопросом блогер.

По его словам, интернет, GPS, ракеты в США – это продукт государственных инвестиций и поддержки государства, которые пошли в частный сектор. Частный сектор редко в такое инвестирует, потому что думает на коротких дистанциях, как и некоторые инвест-банкиры у нас во главе экономики.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
13 авг 2017
1168

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Украинские эксперты и кремлевские пропагандисты стараются из всех сил, рассказывая в СМИ, что «стотысячная российская группировка под видом учений входит в Беларусь», «Путин осуществляет аннексию

13 авг 2017
1059

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

Одіозний російський політик, очільник Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський у черговий раз продемонстрував повну неадекватність. Зокрема, цього разу він пообіцяв втопити у морі

13 авг 2017
1034

З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

У експертних колах обговорюють черговий зовнішньополітичний «віраж» Російської Федерації, який, ймовірно, призвів до втрати Мінськом свого суверенітету. Зокрема, про це пише в особистому блозі на

Последние новости

Украина увеличила экспорт картофеля в некоторые страны

Сергей Таран: ядерный кризис с КНДР имеет и украинские корни

Скарамуччи: в США все идет к государственному перевороту

Украинские цирки и киностудии выставили на продажу

Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году

Экономист: друзья Януковича плачут от того, что они так не догадывались лохов «разводить»

Фейсбук заблокировал многие информационные порталы по ошибке

В ближайшие дни Киев полностью окутает смог

Блогер объяснил, почему из Андрея Ревы сделали чуть ли не врага народа, при том, что он был прав

Гей-парад в Одессе, - фоторепортаж

Пушков: США находятся на грани нервного срыва

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме

Украинские хирурги провели уникальную операцию на головном мозге

Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

Киев-Белая Церковь станет первой платной дорогой в Украине

Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

Гидрометцентр: с приходом нового циклона жара в Украине начнет ослабевать

Роман Цимбалюк: украинцы, не забывайте ни на минуту, что все позитивные изменения в стране возможны только благодаря армии

В Белом доме назревает заговор против Дональда Трампа

 Новости за день