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Блогер объяснил, почему из Андрея Ревы сделали чуть ли не врага народа, при том, что он был прав

Блогер объяснил, почему из Андрея Ревы сделали чуть ли не врага народа, при том, что он был прав
Который день подряд в Украине обсуждают заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что украинцам следовало бы меньше есть для того, чтобы больше экономить и жить, как европейцы. Как пишет в своем блоге известный украинский блогер Сергей Фурса, было бы еще понятно, если бы такую глупость сморозил коррупционер, живущий в дворце, ездящий на Бентли, но это сказал Рева, ведущий жизнь стандартного советского чиновника. У него нет миллионов. У него нет дворца. У него даже большой квартиры нет и вымещать свое зло на зажравшихся украинских чиновниках можно на ком угодно, но не на нем.

По словам Сергея Фурсы, в идеальном украинском правительстве, конечно же, не должно было бы быть министра Ревы. Он человек из прошлого, но и у нас правительство не из будущего. Оно отражает украинское общество, которое не смогло добиться Кабмина будущего, не отстояло таких министров как Айварас Абрамавичюс или Наталья Яресько, не очень и поддерживает министров Супрун и Данилюка, поэтому не стоит теперь нападают на Реву, который не является причиной проблем в экономике. Как пишет блогер, украинцы действительно тратят на еду больше своих доходов, чем немцы. Просто потому что доходов меньше и в пирамиде Маслоу еда находится в приоритете, ведь это основной инстинкт. Украинцы действительно едят больше чем немцы. В килограммах. Статистика не обманет.

Сергей Фурса отмечает, что важно другое – мы действительно очень много внимание уделяем еде. Может потому что другие удовольствия не так доступны, но факт остается фактом и бегают на стадионах лишь немногие активные люди, как и ходят в спортзал или играют в футбол. «Мы любим жрать! Это правда. Мало где в мире, и уж точно не в цивилизованных странах, люди собираются вместе, чтобы много пожрать. Это характерно для бедных стран, таких как мы. В мире могут пить, это да, иногда больше чем мы, но никто уже не кушает всю новогоднюю ночь. Это все правда. Это факт, который надо признать. Он не отменяет того, что мы бедны, но сам по себе может помочь нам лучше управлять своим здоровьем», – написал Сергей Фурса. Он предполагает, что, возможно, реакция на слова министра такая острая не только потому, что кажется издевательством по отношению к людям, которые с трудом сводят концы с концами, а еще и отражает наш стыд от того, что мы знаем, что не можем сдержать себя перед столом полным еды.
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