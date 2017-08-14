Роман Цимбалюк: украинцы, не забывайте ни на минуту, что все позитивные изменения в стране возможны только благодаря армии

Украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк в своем блоге пишет о том, что мы настоящая европейская нация, может даже больше европейцы, чем жители ЕС. Украинцы по большой части интересуются только тем, что происходит у них в городе, максимум, в стране. При этом миллионы жителей Украины включили волшебную кнопку в голове, которая позволяет игнорировать войну и ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, жители Украины полагаются на армию, которая для этого и существует, чтобы обеспечивать мирную жизнь в свободной части Украины.
Роман Цимбалюк отмечает, что тем более никого не заботит ситуация в Сирии и КНДР, хотя «посредники» и действующие лица в этих мировых делах во многом одни и те же. По словам блогера, когда он недавно посетил эфире радиостанции «Промiнь», дошла очередь до вопросов, то самый популярный оказался о нужности или ненужности МАФов в Киеве. Нашим бабушкам, оказывается, абсолютно параллельна политика РФ, а вот судьба киосков и роль мэра Киева в этом процессе важна и люди готовы обсуждать только свое, только то, что у них «болит». При этом практически каждый украинец считает себя экспертом по внутренней политике. Любое застолье на определенном этапе приходит к дискуссии, почему президент и компания неправ или прав. Украинцы ненасытны и хотят «европейского стандарта» здесь и сейчас. Готовы давать ценные советы и рекомендации, но далеко не каждый в состоянии донести мусор до урны, а убрать бутылки после пикника для многих высший пилотаж. В стране начали массово ремонтировать дороги, но для некоторых это не «первоочередное задание», важнее вкладывать деньги в медицину и образование, но, если сделать так, как они хотят сейчас, свое мнение критики тут же поменяют. Любое достижения уровня безвиза быстро забывается и воспринимается как данность.
По мнению журналиста, главная проблема на данном этапе, что украинцы «эксперты-пессимисты». Все, что ни делается, «все плохо», а «будет еще хуже». Эта мысль доминирует на ТВ и питает чувства тех, кто хочет жить в режиме «все пропало, зрада, зрада». Тем не менее, факт остается фактом, что украинское государство достаточно неплохо функционирует. Особенно, если учесть какой водоворот судьбоносных событий происходит у нас внутри и вокруг. При этом наша страна развивается и меняется, пусть медленно и не так наглядно, как хотелось бы. Те же дороги становятся лучше, на улицах Киева появилась новая уборочная техника, а на столбах висят вазоны с живыми цветами. Многочисленные строительные краны разрезают небо Киева, и кто бы что не говорил, но квартиры в новых домах покупают не только коррупционеры. Жизнь в нашей стране не только теплится, она бурлит. Если присмотреться и оторваться от назойливого телевизора, то, оказывается, мы живем не так плохо, как кажется. Роман Цимбалюк подчеркивает, что не нужно забывать, что это возможно, в первую очередь, благодаря армии.