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Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»
На «правильные рельсы» украинцев может поставить только их собственная культура, которая будет литься из СМИ, однако пока в Киеве можно увидеть лишь людей, поющих в караоке песни Григория Лепса.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом заявил Алексей Лебединский, российский певец, популярный в конце девяностых годов. По его словам, украинцы поют песни Лепса, который выступал на мероприятиях в честь «воссоединения» России и Крыма. «Вот мы ехали по Киеву, проезжали мимо караоке и слышим: люди поют Лепса. В центре Киева они поют Лепса – того же человека, который выступает на празднике, посвященному отжатию Крыму. Вот, что думают те украинцы, которые поют Лепса? Это явно продажная фигура, которая все время рядом с Путиным и которая абсолютно присосалась к этому режиму», - заявил Лебединский.

По его словам, он хочет поинтересоваться у украинцев, которые поют песни Лепса, являющегося врагом для Украины, зачем они это делают. Музыкант подчеркнул, что пока в Украине только запрещают или, напротив, что-то навязывают, но общество должно само выбирать, что ему нужно.
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