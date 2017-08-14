Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

На «правильные рельсы» украинцев может поставить только их собственная культура, которая будет литься из СМИ, однако пока в Киеве можно увидеть лишь людей, поющих в караоке песни Григория Лепса.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом заявил Алексей Лебединский, российский певец, популярный в конце девяностых годов. По его словам, украинцы поют песни Лепса, который выступал на мероприятиях в честь «воссоединения» России и Крыма. «Вот мы ехали по Киеву, проезжали мимо караоке и слышим: люди поют Лепса. В центре Киева они поют Лепса – того же человека, который выступает на празднике, посвященному отжатию Крыму. Вот, что думают те украинцы, которые поют Лепса? Это явно продажная фигура, которая все время рядом с Путиным и которая абсолютно присосалась к этому режиму», - заявил Лебединский.
По его словам, он хочет поинтересоваться у украинцев, которые поют песни Лепса, являющегося врагом для Украины, зачем они это делают. Музыкант подчеркнул, что пока в Украине только запрещают или, напротив, что-то навязывают, но общество должно само выбирать, что ему нужно.