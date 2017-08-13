Эксперт: стабильности в Украине не будет и это хорошо

В Украине очень низкий уровень доверия к правительству, парламенту, политическим партиям, крупным концернам, банкам, медиа и тому подобное, но, как ни странно, то же самое характерно для большинства развитых стран мира, например, США и многих стран Европы. Об этом в своем блоге пишет соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар.
По его словам, проблема не в том, что текущие украинские, американские или европейские институты не могут, по мнению граждан, качественно выполнять свои функции, проблема в том, что любые традиционные институты не могут, опять-таки, по мнению граждан, качественно выполнять свои функции. Они требуют изменений, и игроки высшей лиги наций активно пытаются найти подходы к ним.
Валерий Пекар отмечает, что то, что Украина оказалась среди стран с низким доверием к институтам, безусловно, свидетельствует о низком качестве украинских институтов, но еще это свидетельствует о том, что наличие людей с критическим мышлением в Украине таки достигает критической массы, потому что в странах, где критического мышления критически мало, в основном все довольны. Итак, стабильности в Украине не будет, и это хорошо, играть в стабильность уместно на высших ступенях развития, а на низших надо карабкаться вверх изо всех сил.