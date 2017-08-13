Блогер: который год война, есть множество доказательств нападения России на Украину, а у нас все также украинцы готовы сожрать друг друга

Известная украинская блогер Екатерина Золотарева в своем блоге пишет о том, что который год подряд не перестают удивлять некоторые украинцы, которые продолжают считать, что никакой войны между Украиной и Россией нет. Они считают, что просто возник политический конфликт, от которого страдают простые люди.
По словам Екатерины Золотаревой, явные факты свидетельствуют о том, что Россия открыто напала на Украину, идет война, которая унесла тысячи жизней и миллионов лишила дома. Весь мир в курсе – санкции, все дела, но до сих пор находятся люди, которые готовы сожрать целиком таких же украинцев, как и они сами просто за то, что те считают раскрученных российских «свободных журналистов», находящиеся на свободе, обычными фсб-шными «консервами».
«Сейчас вот пост встретила, что российский блогер Бабченко, оказывается, приперся в Украину. Откровенный имперец и шовинист. Воевал за Россию в Чечне дважды, причем добровольно, на контракте. Раскритиковала его в соцсети, а он тут же пишет, что «себе за Афган оторвите». То есть понимаете? Человек даже не скрывает ураинофобии. Это мы в Афгане виноваты? Он проводит аналогию с участием Украины в войне в Афгане? При этом наши идиоты бегут его защищать и на меня накидываются. Вот как это воспринимать? Жертвы стокгольмского синдрома, не иначе», – резюмировала блогер.