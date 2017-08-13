валюта
СпецтемаОтвет Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Блогер: который год война, есть множество доказательств нападения России на Украину, а у нас все также украинцы готовы сожрать друг друга

Блогер: который год война, есть множество доказательств нападения России на Украину, а у нас все также украинцы готовы сожрать друг друга
Известная украинская блогер Екатерина Золотарева в своем блоге пишет о том, что который год подряд не перестают удивлять некоторые украинцы, которые продолжают считать, что никакой войны между Украиной и Россией нет. Они считают, что просто возник политический конфликт, от которого страдают простые люди.

По словам Екатерины Золотаревой, явные факты свидетельствуют о том, что Россия открыто напала на Украину, идет война, которая унесла тысячи жизней и миллионов лишила дома. Весь мир в курсе – санкции, все дела, но до сих пор находятся люди, которые готовы сожрать целиком таких же украинцев, как и они сами просто за то, что те считают раскрученных российских «свободных журналистов», находящиеся на свободе, обычными фсб-шными «консервами».

«Сейчас вот пост встретила, что российский блогер Бабченко, оказывается, приперся в Украину. Откровенный имперец и шовинист. Воевал за Россию в Чечне дважды, причем добровольно, на контракте. Раскритиковала его в соцсети, а он тут же пишет, что «себе за Афган оторвите». То есть понимаете? Человек даже не скрывает ураинофобии. Это мы в Афгане виноваты? Он проводит аналогию с участием Украины в войне в Афгане? При этом наши идиоты бегут его защищать и на меня накидываются. Вот как это воспринимать? Жертвы стокгольмского синдрома, не иначе», – резюмировала блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Депутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
12 авг 2017
1656

Блогер: после 12 августа 2014 года Путин больше не решился бросать основные войска на Украину

Ровно три года назад Украина стала на грань гибели. Ровно три года назад на территорию Донецкой и Луганской областей, при поддержке тяжелой артиллерии и систем залпового огня «Град» и «Смерч» без

13 авг 2017
1192

У Гройсмана відреагували на словами Реви про «українців-ненажер»

Прес-секретар прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Олександр Мельничук заявив, що хвиля критики на адресу керівника Мінсоцполітики Андрія Реви через його заяву, що українці багато витрачають

Последние новости

Эксперт: стабильности в Украине не будет и это хорошо

Національний цирк та Кіностудію Довженка можуть приватизувати – ЗМІ

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Портніков: Росія забирається з Донбасу

В оточенні Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки – Скарамуччі

Блогер: который год война, есть множество доказательств нападения России на Украину, а у нас все также украинцы готовы сожрать друг друга

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

У Німеччині розкритикували Трампа через його заяви щодо КНДР

Павел Нусс: украинцы уважают Порошенко. Он не испугался хаоса и ответственности за сохранение суверенитета Украины

У поліції відреагували на вбивство матроса на Одещині

Кримський Бандерівець: на четвертому році окупації «ватники» розірвали неписану угоду із загарбниками

В адміністрації президента розвінчали чергову брехню російських «опозиціонерів»

Колишнього посадовця адміністрації Трампа допитають в рамках розслідування про втручання РФ в вибори США

На Банковій прокоментували заяву російського політика про те, що Грібаускайте не зустрінеться з Порошенком через Саакашвілі

В Укрзалізниці новий скандал: пасажири їдуть стоячи, бо квитків продали більше, ніж місць

Німеччина впевнена в своєму захисті від хакерів перед виборами

Великобританія не збирається використовувати перехідний період для того, щоб залишитись в ЄС

Укравтодор планує будівництво першої платної дороги

Хакери попросили у НВО за вкрадені дані «Гри престолів» 7,5 млн дол. в Bitcoin

Радикали перешкодили маршу ЛГБТ в Одесі

 Новости за день