Социолог: на Донбассе все больше жителей принимают проукраинскую позицию

Жителей тех территорий Донбасса, которые были освобождены, стали более проукраинскими, о чем свидетельствуют результаты последних опросов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом рассказала Ирина Бекешкина, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины и известный социолог. Бекешкина подчеркнула, что первый опрос на Донбассе был проведен в конце 2014 года, и тогда он показал, что 15 процентов жителей хотели присоединиться к России, еще 20 процентов хотели быть в составе «ЛДНР», и, в общей сложности, тех, кто хотел отделиться от Украины, было 35 процентов, однако сейчас таких граждан осталось всего лишь 5 процентов.
Такое изменение в сознании людей на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей дало Бекешкиной повод для сдержанного оптимизма к возможности чего-то похожего на оккупированной территории. Социолог при этом подчеркнула, что пока рано делать какие-то выводы, и оптимизм будет сдержанным, поскольку вся Украина буквально инфицирована российской пропагандой.