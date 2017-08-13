Алексиевич: у «русского мира» одна большая проблема

Представители «русского мира» получили серьезную проблему – до сих пор они так и не поняли, что Украина – это не Россия, и именно факт того, что «русский мир» якобы не знает границ, стал причиной военного конфликта в Украине.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, об этом заявила Светлана Алексиевич, белорусская писательница. «Это проблема русских, прежде всего, если уж на то пошло, что "русский мир" не понимает своих границ, Он не чувствует своих границ, Он не знает, где они находятся. И поэтому в сознании россиян Украина и Беларусь - это тоже Россия. И поэтому война в Украине - это проблема этих русских идей», - отмечает лауреат Нобелевской премии.
Алексиевич также отметила, что именно из-за этого происходит экспансия, и она продолжается уже две тысячи лет. Писательница отметила, что Россия, Беларусь и Украина – это не одно и то же, - Беларусь является одним миром, Украина – другим, Россия – третьим, и, к примеру, Украина выбрала путь в Европу, но в РФ пока этого не понимают.