У Гройсмана відреагували на словами Реви про «українців-ненажер»

Прес-секретар прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Олександр Мельничук заявив, що хвиля критики на адресу керівника Мінсоцполітики Андрія Реви через його заяву, що українці багато витрачають на їжу, є насправді штучно викликаною, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Мельничук зазначив, що «якщо відкинути в цій ситуації емоційну складову, то причини для колективної травлі міністра через його незграбні висловлюванні в телеефірі, влаштовування прямих ефірів для обговорення цього та сюжетів з повірянням, хто і скільки їсть, можуть бути спричиненні звичайною підлістю або підготовкою до осіннього наступу шатун-2 чи 3». Щоправда представник Гройсмана відмітив, що це також може слугувати прикладом того, що чекає на законопроект про пенсійну реформу, коли його будуть розглядати у Верховній Раді.
Варто нагадати, негативна реакція в адресу міністра соціальної політики Андрія Реви пов’язана з тим, що в ефірі одного з каналів Рева заявив, що українців витрачають 50 % доходів на продукти харчування через те, що вони багато їдять.