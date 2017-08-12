Блогер: после 12 августа 2014 года Путин больше не решился бросать основные войска на Украину

Ровно три года назад Украина стала на грань гибели. Ровно три года назад на территорию Донецкой и Луганской областей, при поддержке тяжелой артиллерии и систем залпового огня «Град» и «Смерч» без объявления войны вторглись российские войска. Общую численность российских подразделений, которые были возведены в 8 батальонно-тактических групп оценивает в 12 тысяч солдат и офицеров. Еще до 20 тысяч составлял резерв, ожидал команду непосредственно у границы. Российские генералы рассчитывали на то, что украинские военные части, необученные, малочисленные развалятся под первыми же ударами. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павло Правый.
По его словам, суровая реальность разбила вдребезги надежды россиян. В жестоких встречных боях, благодаря неожиданным маневрам, благодаря рейдам наших десантников и мотопехоты по тылам противника Украины отбила наступление россиян. Три года назад, 12 августа 2014 подразделение 30-й омбр под командованием старшего лейтенанта Артема Абрамовича принял бой с численно превосходящим противником на высоте около города Миусинск Луганской области. Прикрывая отход товарищей, украинский танк Т-64, вступил в бой с русскими Т-72. Во время боя один российский танк был уничтожен. Второй шел напролом. Очевидно, в украинской машины или вышла из строя пушка или закончился боезапас и тогда экипаж принял решение идти на таран. Огромное облако взрыва от столкновения боевых машин поднялась над желтым от подсолнухов полем в голубое небо. Ровно три года назад россияне поняли: никакой прогулки в Киев не будет. И даже они признают: потери личного состава украинских и российских подразделений в тех боях – примерно равны.
По мнению журналиста, фактически те бои в районе Лутугино и Иловайска стали переломным. Путин так и не решился бросить всю массу войск в бой. И Украина устояла. Теперь одна надежда – лишь бы Украину не разорвали изнутри многочисленные «эксперты» и журналисты по вызову, которые считают Иловайск поражением украинцев, которые не видят дальше своего носа, или просто отрабатывают деньги из Кремля. «Давайте вспомним поименно ребят, которые ушли в вечность того горячего 12 августа и которых увековечил в своей знаменитой уже картине словацкий художник Радо Явор: командир танка старший лейтенант Артем Абрамович; сержант Ярослав Антонюк – механик-водитель; солдат Петр Барбух – наводчик», – резюмировал Павло Правый.