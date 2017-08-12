Тука заступився за Реву, на якого звалився шквал критики через заяву про «українців, які багато їдять»



Георгій Тука, який обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщений осіб, вважає,щ той шквал критики, який обрушився на міністра соціальної політики Андрія Рева після його заяви про харчові традиції українців, невиправданим,



Тука зазначив, що йому вдається вже третій день спостерігати як різноманітні телеканали «завзято мочать Андрія Реву». Сам він мав сподівання, що подібні дії преси скоро припиняться і з’явиться новий інформаційний привід, однак те, що «він бачить і чує зараз йому огидно». Заступник керівника МінТОТу погодився, що Рева міг дібрати не тих слів та «невдало висловився», але це не є приводом робити з нього «упиря на тілі народу», гостро відреагував Тука. Він також додав, що він не є другом міністра і навпаки часто сперечається з ним щодо окремих робочих моментів.



Варто нагадати, напередодні в інтерв’ю Андрій Рева заявив, що громадяни України витрачають на продукти харчування 50 % доходів саме тому, що «вони багато їдять». За його словами, «таке ставлення в українців виробилося через війни та голодомори».

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Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger» Георгій Тука, який обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщений осіб, вважає,щ той шквал критики, який обрушився на міністра соціальної політики Андрія Рева після його заяви про харчові традиції українців, невиправданим, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.Тука зазначив, що йому вдається вже третій день спостерігати як різноманітні телеканали «завзято мочать Андрія Реву». Сам він мав сподівання, що подібні дії преси скоро припиняться і з’явиться новий інформаційний привід, однак те, що «він бачить і чує зараз йому огидно». Заступник керівника МінТОТу погодився, що Рева міг дібрати не тих слів та «невдало висловився», але це не є приводом робити з нього «упиря на тілі народу», гостро відреагував Тука. Він також додав, що він не є другом міністра і навпаки часто сперечається з ним щодо окремих робочих моментів.Варто нагадати, напередодні в інтерв’ю Андрій Рева заявив, що громадяни України витрачають на продукти харчування 50 % доходів саме тому, що «вони багато їдять». За його словами, «таке ставлення в українців виробилося через війни та голодомори».