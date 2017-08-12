Тука заступився за Реву, на якого звалився шквал критики через заяву про «українців, які багато їдять»

Георгій Тука, який обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщений осіб, вважає,щ той шквал критики, який обрушився на міністра соціальної політики Андрія Рева після його заяви про харчові традиції українців, невиправданим, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Тука зазначив, що йому вдається вже третій день спостерігати як різноманітні телеканали «завзято мочать Андрія Реву». Сам він мав сподівання, що подібні дії преси скоро припиняться і з’явиться новий інформаційний привід, однак те, що «він бачить і чує зараз йому огидно». Заступник керівника МінТОТу погодився, що Рева міг дібрати не тих слів та «невдало висловився», але це не є приводом робити з нього «упиря на тілі народу», гостро відреагував Тука. Він також додав, що він не є другом міністра і навпаки часто сперечається з ним щодо окремих робочих моментів.
Варто нагадати, напередодні в інтерв’ю Андрій Рева заявив, що громадяни України витрачають на продукти харчування 50 % доходів саме тому, що «вони багато їдять». За його словами, «таке ставлення в українців виробилося через війни та голодомори».