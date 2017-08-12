валюта
СпецтемаПутин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран

Блогер рассказал, как Тимошенко Кучме помогла в «Украине без Кучмы»

Блогер рассказал, как Тимошенко Кучме помогла в «Украине без Кучмы»
Сегодня сторонники Юлии Тимошенко любят рассказывать, что оппозиционная деятельность их лидера началась с активного участия в акции «Украина без Кучмы!», лидером которой якобы и была Тимошенко. Такое утверждение скажет каждый поклонники команды «белосердечных», но при этом тот, кто так скажет, забудет заметить самую малость – сколько именно времени Юля участвовала в «Украине без Кучмы». Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.

По его словам, акция «Украина без Кучмы» началась 19 декабря 2000 года, спустя три месяца после исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. Наиболее известными и последовательными участниками акции были Социалистическая партия Александра Мороза и УНА-УНСО. Вместе с ними участие в акции принимали целый ряд организаций, вплоть до откровенно коммунистических. Ни Тимошенко, ни фракция Юлии Тимошенко тогда участия в «Украине без Кучмы» не брали. Тимошенко тогда все еще работала вице-премьер-министром по ТЭК. И только 19 января 2001 года указом президента Кучмы Юлия Тимошенко была отправлена в отставку. 9 февраля 2001 было объявлено о создании движения «Гражданская инициатива». Форум национального спасения», одним из лидеров которого действительно стала Юлия Тимошенко. Правда, вот лидером этого движения Тимошенко была только 4 дня. 13 февраля 2001 Юлия Тимошенко была арестована. На свободу она вышла 27 марта, уже после и разгрома палаточного городка на Крещатике, и событий в парке Шевченко, и разгрома штаба УНА-УНСО.

Дмитрий Вовоянко отмечает, что вот и выходит, что к «Украине без Кучмы» Юлия Тимошенко присоединилась, когда акция продолжалась уже полтора месяца и никакой ощутимой пользы ей не принесла. Скорее – наоборот. Во-первых, с момента ареста Юлии Тимошенко, депутаты ее фракции акцией занимались во вторую очередь, в первую – судьбой своего лидера. Во-вторых, немало людей, которые «Украину без Кучмы» поддерживали с первого дня, перестали ходить на митинги сразу же, как там появилась Юля. «Если там эта воровка – мне там делать нечего», – говорили активисты. Слава Юлии Тимошенко акции скорее навредила. Тогда еще хорошо помнили о ее связи с премьером Лазаренко, и о том, что Тимошенко фактически расколола фракцию Лазаренко «Громада» в пользу Кучме, и о том, как быстро после этого она помирилась с Кучмой. Ну и слава «Леди Миллиард», участников акции скорее отталкивала, чем привлекала.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
12 авг 2017
2626

Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Андрей Рева, министр соцполитики, оказался в центре нового скандала. Как передает replyua.net, в эфире одного из телеканалов министр заявил, что граждане Украины тратят на продукты большую часть

12 авг 2017
1625

Тука: Россия опять играет на публику

Российская армия продолжает направлять свою агрессию в сторону Украины, и речь идет о подготовке к совместным с Беларусью учениям, о попытке разместить ПВО на границе с Беларусью. Как сообщает

12 авг 2017
1603

Известный музыкант: Путин очень последовательный и знает политику, а Трамп – полный шут

Рок-музыкант Роджер Уотерс, гитарист легендарной группы Pink Floyd, сравнил двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Путина, похвалив российского главу за знание политики и за

12 авг 2017
1380

Рева прокомментировал, почему немцы ездят на БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, – блогер

Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил в эфире телеканала «112 Украина», почему украинцы тратят более 50% заработка на питание, а немцы только 14%. Ответ министра уже облетел всю

12 авг 2017
980

Манн: после такого подхода на перспективах Украины я ставлю большой и жирный крест

Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал статью о победе Омеляна над Балчуном, размещенную на РБК, информирует replyua.net. «На мой взгляд, России абсолютно не

Последние новости

Керівництво США, Китаю та КНДР обмінюються взаємними погрозами

Тука заступився за Реву, на якого звалився шквал критики через заяву про «українців, які багато їдять»

Укрзалізниця звернулася до пасажирів з попередженням про затримку поїздів і розповіла чому

Политолог уверен, что Рева на должности министра соцполитики – это ошибка Гройсмана

У Японії підготувалися на випадок ракетної загрози від Північної Кореї

Блогер рассказал, как Тимошенко Кучме помогла в «Украине без Кучмы»

Москва працює над новою формою кібервійни - ЗМІ

Юрий Касьянов: Миша больше в Украине не появится, потому что он лузер и завидовать тут нечему

Макрон прокоментував складну ситуацію довкола КНДР

Гройсман анонсував, що варто очікувати водіям фур

Каша с мухами и сосиска вместо мяса – это уже не фейковая «зрада», а реальный обед в «Десне»

Київ збільшить кількість постів на українсько-російському кордоні

Эксперт: если бы угрозы Третьей мировой войны не существовало, то США не отступили бы первыми

У ЄС скликають позачергове засідання через КНДР

Нардеп розповів про серію акцій, які готують антиукраїнські сили

Юрий Бирюков: лишь бы в Украине повторился грузинский сценарий, вот тогда Украина действительно проиграет, вот тогда лапки вверх

В России признались, что большая благодать, что у Украины не оказалось ядерного оружия

У НАБУ зацікавилися декларацією Гонтаревої

Олешко: теперь полицейским все равно, кто ты: обычный офисный работник или владелец телеканала – очередная «зрада» не удалась

Рева прокомментировал, почему немцы ездят на БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, – блогер

 Новости за день