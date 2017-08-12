Блогер рассказал, как Тимошенко Кучме помогла в «Украине без Кучмы»

Сегодня сторонники Юлии Тимошенко любят рассказывать, что оппозиционная деятельность их лидера началась с активного участия в акции «Украина без Кучмы!», лидером которой якобы и была Тимошенко. Такое утверждение скажет каждый поклонники команды «белосердечных», но при этом тот, кто так скажет, забудет заметить самую малость – сколько именно времени Юля участвовала в «Украине без Кучмы». Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, акция «Украина без Кучмы» началась 19 декабря 2000 года, спустя три месяца после исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. Наиболее известными и последовательными участниками акции были Социалистическая партия Александра Мороза и УНА-УНСО. Вместе с ними участие в акции принимали целый ряд организаций, вплоть до откровенно коммунистических. Ни Тимошенко, ни фракция Юлии Тимошенко тогда участия в «Украине без Кучмы» не брали. Тимошенко тогда все еще работала вице-премьер-министром по ТЭК. И только 19 января 2001 года указом президента Кучмы Юлия Тимошенко была отправлена в отставку. 9 февраля 2001 было объявлено о создании движения «Гражданская инициатива». Форум национального спасения», одним из лидеров которого действительно стала Юлия Тимошенко. Правда, вот лидером этого движения Тимошенко была только 4 дня. 13 февраля 2001 Юлия Тимошенко была арестована. На свободу она вышла 27 марта, уже после и разгрома палаточного городка на Крещатике, и событий в парке Шевченко, и разгрома штаба УНА-УНСО.
Дмитрий Вовоянко отмечает, что вот и выходит, что к «Украине без Кучмы» Юлия Тимошенко присоединилась, когда акция продолжалась уже полтора месяца и никакой ощутимой пользы ей не принесла. Скорее – наоборот. Во-первых, с момента ареста Юлии Тимошенко, депутаты ее фракции акцией занимались во вторую очередь, в первую – судьбой своего лидера. Во-вторых, немало людей, которые «Украину без Кучмы» поддерживали с первого дня, перестали ходить на митинги сразу же, как там появилась Юля. «Если там эта воровка – мне там делать нечего», – говорили активисты. Слава Юлии Тимошенко акции скорее навредила. Тогда еще хорошо помнили о ее связи с премьером Лазаренко, и о том, что Тимошенко фактически расколола фракцию Лазаренко «Громада» в пользу Кучме, и о том, как быстро после этого она помирилась с Кучмой. Ну и слава «Леди Миллиард», участников акции скорее отталкивала, чем привлекала.