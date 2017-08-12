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Юрий Касьянов: Миша больше в Украине не появится, потому что он лузер и завидовать тут нечему

Юрий Касьянов: Миша больше в Украине не появится, потому что он лузер и завидовать тут нечему
Михаилу Саакашвили не позавидуешь – ему постоянно не везет, так что имя его может стать нарицательным в большой и малой политике. Как президент, он действительно очень много сделал для Грузии, выдернув ее буквально из постсовкового средневековья в более-менее цивилизованное состояние. Конечно, он это сделал не один, опираясь на массированную поддержку США, но факт остается фактом – «грузинское чудо» это его жирный плюс, но вот потом с Саакашвили начала приключаться череда неприятностей и он подался в бега. Об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер Юрия Касьянов.

По его словам, Саакашвили, будучи еще в должности губернатора Одесской области, ездил по стране с «антикоррупционными форумами». Начиналось все очень круто – с дорогими гостями, известными спикерами, прямыми трансляциями, а закончилось как всегда – пшиком. Еще одним минусом для политика Саакашвили. Так же и его публичная перепалка с Аваковым не принесла ему ничего хорошего – Саакашвили в очередной раз проиграл, не заметив как ветер переменился, и теперь дует в общие паруса БПП и Народного фронта. Саакашвили оказался не у дел. Конъюнктурная дружба с власть имущими расстроилась, губернаторство кончилось, деньги тоже. Даже партию у него украли, но Саакашвили не сдавался, и стал телеведущим. В этом амплуа он мог бы встретить старость, если бы не ночные страхи Петра Порошенко.

Юрий Касьянов отмечает, что Саакашвили теперь сидит на границе, и жалуется, что такой-растакой Порошенко снова его обманул... Его сетевые сторонники обещают на Facebook непременную вендетту. Вот погодите, грозят виртуальными кулаками они, Саакашвили придет – порядок наведет. По мнению волонтера, никакой Саакашвили больше в Украину не приедет, снова кто-то его обманет, он не туда вступит, не на тех понадеется, не ту сторону баррикад выберет, потому что Саакашвили – неудачник и завидовать тут нечему.
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