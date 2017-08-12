Нардеп розповів про серію акцій, які готують антиукраїнські сили

До 1 вересня представники антиукраїнських груп та проросійських політичних сил, зокрема, «Опозиційний блок», готують серію акцій протесту, учасниками яких нібито будуть «розгнівані батьки», які «виступатимуть» проти того, щоб першокласники навчалися українською мовою і всі школи в Україні перейшли повністю на україномовний навчальний процес, інформує replyua.net.
Про це заявив представник «Інформаційного супротиву» та народний депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За його словами, мовне питання вкотре хочуть використати для того, щоб «розкачати» ситуацію.
Варто зазначити, що мовне питання останнім часом стали все частіше піднімати народні депутати. Зокрема, в червні в Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким передбачено законодавчо закріпити обов’язків іспит з української мови для всіх, хто бажає отримати українське громадянство. Крім того, спікер парламенту Андрій Парубій вніс до Верховної Ради закон, яким пропонується, щоб всі виступи в залі парламенту відбувалися виключно державною мовою.