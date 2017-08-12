Юрий Бирюков: лишь бы в Украине повторился грузинский сценарий, вот тогда Украина действительно проиграет, вот тогда лапки вверх

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Военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков в своем блоге пишет о том, что сегодня Путину не надо на нас нападать, тратить силы, встревать в новые санкции, в отключение SWIFT и все прочее. Ему надо через своих агентов влияния и наших полезных идиотов посеять среди украинцев мысль о том, что все плохо и все пропало, нужно провести на выборах своих кандидатов, после чего будет спокойный и мягкий откат на нормальные, для него, условия. Вот тогда Украина действительно проиграет, вот тогда лапки вверх.По словам Юрия Бирюкова, потенциальный план Путина: пораженческие настроения, победа на выборах, в идеале – досрочных, так как санкции давят непомерным грузом, мягкий откат на стартовые позиции. «Вот только сейчас не надо про «никогда не забудем кровь погибших» и всю эту патетику. Меня до сих пор жестко трусит при виде российских автомобильных номеров. И многих моих знакомых тоже, но в позапрошлом году в Грузии я видел толпища российских номеров. Уже забыли. Может и не простили, но уже... жизнь продолжилась», – написал волонтер.Он добавляет, что расслабляться нельзя, нужно наращивать и увеличивать обороноспособность нашей страны, нужно отстраивать инфраструктуры и наращивать экономику и перестать истерить на тему «мы все умрем, если Путина разозлим по-настоящему».