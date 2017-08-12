Олешко: теперь полицейским все равно, кто ты: обычный офисный работник или владелец телеканала – очередная «зрада» не удалась

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Благодаря реформе полиции теперь никто не может просто так оскорблять копов, а потом вызвать своих ручных журналистов и врать нагло в лицо тысяч зрителей. Именно так известный украинский блогер Мирослав Олешко прокомментировал новость о том, что гендиректор регионального телеканала СТС в Сумах Лариса Охрименко обматерила полицейских, которые ее остановили за правонарушение.Женщина вызвала на место происшествия свою съемочную группу, чтобы пристыдить копов, но те оказались не из пугливых, пошли до конца, оформив протокол и выписав штраф. Вечером в новостях телеканал СТС вышел сюжет о том, как сумские копы не за что штрафуют водителей, среди которых и оказалась гендиректор телеканала. После такой «чернухи» копы сделали настоящий «сюрприз» женщине-водителю, выложив в сеть видео, на котором она материться и угрожает полицейским.Как пишет Мирослав Олешко, на примере этой самой Охрименко, которая плевалась через зубы и материлась покруче сапожника, можно сделать вывод, что теперь полицейским все равно, кто ты: обычный офисный работник или владелец телеканала. «Так что те, кто говорит, что ничего не изменилось после Майдана – нагло врут. И Порошенко, и Аваков и все остальные политики внесли фундамент для построения новой Украины», – резюмировал блогер.