Блогер: СССР распался, а главная его проблема осталась

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что у американцев есть такая умная пословица «доллар тому, кто придумал, 10 долларов тому, кто сделал и 100 долларов тому, кто продал». Как пишет блогер, продолжая суть этой пословицы можно констатировать то, что СССР распался на мелкие части не из-за козней американцев, а от тупости.
По словам Сергея Марченко, в отличие от Штатов, где даже пословицы и те о долларах, продавать в «совке» было не круто, а даже стыдно и подло. Поэтому, если вдруг кому-то надо было продать ботинки, что не подошли, продавались они исключительно по себестоимости. При этом несчастный продавец краснел, бледнел и клялся на уставе КПСС, что сам покупал по этой цене.
Блогер подчеркивает, что зато в СССР был фетиш производства, было модно производить больше всех в мире стали, цемента, гуталина, уксуса и огурцов в трехлитровых банках и стоял во всех магазинах тот гуталин с уксусом и солью и больше ничего и закончилась великая держава рабочих и крестьян. Закончилась, но оставила проблему: советских людей, которые, по советской привычке, всегда готовы придумать и производить, но такую вещь, что продать ее невозможно.