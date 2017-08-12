Окара: «крымнашисты» - это выходцы из России

Андрей Окара, известный российский политолог, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что большинство «крымнашистов» в свое время уехали из России, сообщает replyua.net.
По словам Окары, речь идет о жителях Крыма старше 50 лет. «Начинаешь выяснять, откуда они появились в Крыму, и, как правило, оказывается, что родились они в Саратове, Куйбышеве, Магнитогорске», - пишет политолог и отмечает, что в свое время, еще во времена СССР все эти люди приезжали в Крым, им очень нравилось на полуострове, и в итоге они там и оставались. Также встречаются и «военные» варианты: по словам Окары, в Крыму очень много военных пенсионеров.
«Это я все к чему? Вовсе не к тому, что это очень напоминает историю Косово. Это я к тому, что победитель конкурса на лучшую песню о Керченском мосте приехал в Крым из Иваново 30 лет назад», добавил политолог. Напомним, что референдум в Крыму прошел весной 2014 года.