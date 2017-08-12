Жебривский: перед выборами Россия попытается обострить ситуацию в Украине

Президентские выборы в России пройдут уже в марте следующего года, поэтому в самое ближайшее время Кремль попытается обострить ситуацию на востоке Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации. «Путину не нужна ни часть Донбасса или Луганщины, ни весь Донбасс. Путин хочет всю Украину. Я долго анализировал и думал - зачем Путину и России Украина? Земли у них больше, чем достаточно. Там порядок не могут навести. И проанализировав в том числе и исторические аспекты, я уяснил для себя - российская империя невозможна без человеческого ресурса Украины», - заявил Жебривский.
По его словам, Россия никогда не сможет захватить Украину полностью, поэтому будет держать ее как кровоточащую рану, и по этой причине обстрелы на Донбассе не прекращаются. Жебривский отметил, что весной 2017 пройдут выборы, и президенту Путину необходимо продемонстрировать своему народу, как он «переживает за жителей Донбасса», поэтому новые обострения в Украине вполне возможны.