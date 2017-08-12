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Дипломат: Турция дрейфует в сторону РФ, и это очень серьезная опасность

Дипломат: Турция дрейфует в сторону РФ, и это очень серьезная опасность
Если Соединенным Штатам не удастся как-то договориться с Турцией, Анкара продолжит свое сближение с Россией, и между двумя странами могут возникнуть даже договоренности союзного типа.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Вадим Трюхан, известный дипломат. По его словам, западные политики за последнее время сделали много резких заявлений в адрес Анкары, и европейцы так и не смогли найти формулу нормальных взаимоотношений с Турцией. «Европейцы не смогли найти правильную формулу поведения с президентом Реджепом Эрдоганом после неудачного военного переворота. И своими заявлениями стали отталкивать от себя Анкару», - считает дипломат.

По его словам, турецкие власти вынуждены искать новых союзников, и вакуум в сложных отношениях с США и Европой сейчас начинает заполнять именно Россия. Трюхан подчеркнул, что, если в самое ближайшее время западные державы, и, в частности, Соединенные Штаты, не смогут договориться с Анкарой, Турция начнет «дрейфовать» в сторону России. По словам Трюхана, на заявление Чавушоглу, который выступил против антикрымских санкций, нужно реагировать сдержанно.
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