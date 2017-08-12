Дипломат о заявлении Турции о санкциях: Анкара торгует с Москвой, ей плевать на принципы

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, заявил о том, что Анкара не поддерживает санкции Евросоюза против Крыма, и отметил, что от санкций страдают все.
Как передает replyua.net, заявление турецкого министра на своей странице в Фейсбуке прокомментировал Богдан Яременко известный дипломат. «Почему же тогда Турция не ведет диалог с Башаром Асадом или с курдами? Или почему сама ввела и соблюдает санкции против Кипра? Благо, что о поиске внешнеполитических истин в Турции не очень беспокоятся. Нам ничто не мешает сказать прямо - Турция торгует с Россией, и это для нее важнее, чем любые принципы», - считает Яременко.
По его словам, продавцы различных туристических услуг в Анталии жалуются, что россияне очень медленно возвращаются в Турцию, они стали бедными и больше на бананах и парашютах не катаются. Дипломат подчеркнул, что в Украине об этом прекрасно известно, поэтому нужно со спокойствием наблюдать за торгово-экономической «дружбой» между Турцией и Россией.