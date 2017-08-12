Притула: похоже, Дорн немного запутался

Сергей Притула, известный украинский ведущий, рассказал о том, что общался с Иваном Дорном после скандального интервью. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Зе Интервьюер», Притула отметил, что не может сказать что-то конкретное, поскольку любая фраза потом может быть обращена против него самого.
«В свое время я сказал, что считал нужным, потом Иван сказал, что считал нужным. А потом Иван сказал то, что не было нужным. А зачем он это сказал – вопрос к нему. Мне кажется, человек немного запутался. По крайней мере, он мне так говорил», - заявил телеведущий. По его словам, он умеет находить общий язык со всеми людьми, и как раз по этой причине нажил себе много врагов, и с обоих флангов его называют нехорошим человеком.
«То есть я когда-то вписался за Дорна, Дорн наговорил лишнего – мне там так... Двое с половиной или трое суток мне в личку и в комменты приходили просто тонны сообщений от людей, какой я мудак», - добавил Притула и отметил, что потом он был с Олегом Скрипкой, а после произошла история с «гетто», и на него посыпались оскорбления уже с другой стороны.