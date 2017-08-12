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Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии
Андрей Рева, министр соцполитики, оказался в центре нового скандала. Как передает replyua.net, в эфире одного из телеканалов министр заявил, что граждане Украины тратят на продукты большую часть доходов не потому, что они мало зарабатывают, а потому, что они слишком много едят.

По утверждению Ревы, немцы тратят на питание только 14 процентов своих доходов, а украинцы около 57 процентов, а все потому что «у немцев другая культура питания». В свою очередь, мы не стали выяснять, чем питаются немцы, а решили объяснить господину Реве, в чем разница между нашими народами. Возможно, цены на продукты в Украине и Германии практически одинаковые, но министр забыл привести статистику по заработной плате. В перерасчете на евро минимальная зарплата в Украине – это чуть больше ста евро.

В Германии минимальную оплату труда высчитывают не по месяцам, а по часам – средняя минимальная зарплата за час (в зависимости от отрасли) там достигает 8,84 евро. Нетрудно посчитать, что при обычной занятости немец заработает не меньше 1500 евро. А вообще, такие деньги мало кто зарабатывает в Германии из коренных жителей. Средняя зарплата с вычетом всех налогов составляет около 2,2 тысяч евро.
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