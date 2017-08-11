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Политолог о заявлении Ревы про «украинцы много едят»: таким министрам не хватает ни стыда, ни совести

Политолог о заявлении Ревы про «украинцы много едят»: таким министрам не хватает ни стыда, ни совести
Константин Бондаренко, известный политолог, прокомментировал заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что украинцам не хватает денег не потому, что они мало зарабатывают, а потому, что слишком много едят.

Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Бондаренко считает, что такие заявления абсолютно неуместны, и украинским министрам не хватает ни стыда, ни совести. «Если уж трактовать какие-то цифры, то почему тогда не озвучивается соотношение, к примеру, сколько едят животного белка украинцы и европейцы? Каково качество этих продуктов? Вопросов очень много. Согласно логике таких высказываний, следующим заявлением будет – украинцы слишком долго живут», - заявил политолог.

По его словам, прежде чем делать подобные заявления, нужно изучить данные о размерах зарплат: действительно, в Евросоюзе на напитки и едут граждане тратят около 25 процентов своих доходов, а в Украине – 57 процентов, но при мизерных зарплатах в Украине это ненормальные условия – вместо того, чтобы развиваться, люди вынуждены тратить все средства, чтобы не умереть с голоду. «Извинений от Ревы мы не услышим», - добавил эксперт.
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