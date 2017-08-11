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Дипломат: заявлением об Украине турки показали, что они выбрали российский рынок, на котором будут торговать помидорами

Дипломат: заявлением об Украине турки показали, что они выбрали российский рынок, на котором будут торговать помидорами
Украинский дипломат Вадим Трюхан в эфире одного из телеканалов прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Чавушоглу по «неодобрении санкций против России» за аннексию Крыма. По словам дипломата, для Украины абсолютно неприемлемо, что там Турция собирается обсуждать с Россией по Крыму, потому что без Украины. Так же мы не должны мириться с тем, что за спиной Украины Турция либо еще какая-то страна обсуждает тему нашей земли без нас. Разговоры вести никто никому запретить не может, но вот говорить о каких-то договоренностях, касающихся нас, можно только в присутствии украинских дипломатов.

По мнению блогера, заявление главного дипломата Турции на самом деле не об Украине. Это первая заявка на свою независимость. По сути западные партнеры оттолкнули от себя Анкару и сейчас Чавушоглу дал понять, что в Турции есть варианты. Тем не менее, такое заявление больше похоже на блеф, не получат турки ни инвестиций, ни ноу-хау, ничего хорошего от Кремля, разве что помидорами позволят торговать. Также заявление Чавушоглу – это сигнал крымским татарам. Не стоит надеяться на какие-то исторические сантименты, надежда только на себя, на государство Украина и наших западных партнеров. Больше ни на кого.

Вадим Трюхан отмечает, что заявление наше МИД по этому поводу сделать конечно же должно и лучше, если оно будет сухое, циничное и возможно несколько саркастическое с проведением исторических параллелей и упоминанием о санкциях Турции против Кипра, но надо сделать и другие, более далеко идущие выводы. Чтобы не было таких шараханий из стороны в сторону надо работать с Турцией на всех уровнях и постоянно. Турки должны понимать свои выгоды от дружбы с Украиной, и, если они будут по крайней мере соразмерные с тем, на что они рассчитывают получить от россиян, тогда и таких странноватых заявлений не будет.
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