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Корреспондент: ядерная война уже приближается

Корреспондент: ядерная война уже приближается
Главные новости всех последних дней связаны с КНДР, и в Вашингтон Пост сообщали, что Северная Корея создала компактные ядерные заряды, которые можно разместить в боеголовке межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового времени, пишет в своем блоге. По его словам, Северная Корея – новая ядерная держава, и она запросто может направить бомбы на Соединенные Штаты. «Это в корне меняет всю архитектуру безопасности в мире вообще и на Дальнем Востоке – в частности. Все старые планы надо пересматривать с учетом новой реальности. Но времени на это может не оказаться», - отмечает корреспондент. По его словам, между Пхеньяном и Вашингтоном продолжается словесная перепалка, а Джеймс Мэттис, министр обороны, уже пригрозил уничтожить не только режим КНДР, но и народ.

«В КНДР назвали Трампа «сумасшедшим» и заявили, что текущую ситуацию он совершенно не понимает. Также в середине августа Пхеньян проведет испытания еще четырех ракет, которые пролетят над Японией, а боеголовки упадут в непосредственной близости от американской базы на острове Гуам», - добавил Яковина.
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