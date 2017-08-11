Путин может захватить еще один регион Украины, - дипломат

Все мировое сообщество сейчас озабочено огромной проблемой, связанной с Северной Кореей, и не исключено, что Владимир Путин, президент России, может воспользоваться этой ситуацией, чтобы захватить еще один крупный регион Украины.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Эндрю Робинсон, бывший посол Канады в Украине. По его словам, речь может идти о захвате Мариуполя, поскольку ситуация там была тревожной с самого начала конфликта на Донбассе. «Путин собирается захватить больше территории в Украине с помощью отвлечения Северной Кореей? Отчеты из Мариуполя тревожные», - отметил Робинсон. Напомним, что США и другие страны обеспокоены ситуацией в КНДР, которая продолжает развивать ядерную программу и запускает баллистические ракеты.
Ранее Совбез ООН поддержал резолюцию США о введении новых санкций против Северной Кореи, причем голосование было единодушным – за санкции проголосовали даже представители Китая и России. Накануне новые санкции против КНДР также ввел и Евросоюз. КНДР, между тем, не собирается отказываться от ядерной программы.