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Дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько мы ликвидировали ядерных боеприпасов и Путин будет уничтожен, – блогер

Дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько мы ликвидировали ядерных боеприпасов и Путин будет уничтожен, – блогер
Украинский блогер Иван Мозговый в своем блоге пишет о том, что президент Украины Петр Порошенко озвучил совершенно правильную идею, когда сказал, что «дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько мы ликвидировали ядерных боеприпасов». Если подсчитать все боезаряды Украины в 1991 году, выходит цифра: 7596. Итак, если бы США дали Украине столько «Джавеллин», была бы возможность уничтожить более 7,5 тысяч российских танков, при условии, что «Джавеллин» не делают промахов.

По словам блогера, сегодня Москва имеет около 11 тысяч танков. То есть, в случае провокации россиян они бы рисковали остаться без танков. Понятно, что война в Донбассе закончилась бы уже в этом году. Этого Путин на самом деле боится больше всего, естественно больше, чем санкций, под которыми Россия может жить десятки лет, хвастаясь силой духа российского народа, ведь пропаганда в России не ведется последние 10 или 20 лет, не стоит преувеличивать режим Путина, она передалась россиянам еще с СССР.

Иван Мозговый отмечает, что все идеологи, наше продажное болото, «Оппозиционный блок» стараются не допустить получения Украиной американского оружия. Поэтому надо подключать диаспору, говорить с конгрессменами и давить, давить на Трампа. Путин должен быть уничтожен, а с ним и его советская идеология.
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