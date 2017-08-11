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Боровой: тролли администрации Порошенко совершенно не владеют новыми технологиями пропаганды

Боровой: тролли администрации Порошенко совершенно не владеют новыми технологиями пропаганды
Константин Боровой, известный российский оппозиционер, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что всегда с интересом наблюдает за троллями администрации Петра Порошенко, информирует replyua.net.

«Их создавали для другой цели - противодействовать российской пропаганде. Они просто не владеют современными технологиями пропаганды. У них получается как при ЦК КПСС, очень провинциально и примитивно. Сахаров хочет ввергнуть СССР в войну», - отмечает оппозиционер. По его словам, можно с уверенностью говорить о том, что на этих троллях хорошо экономят, и им явно не доплачивают, поскольку замечены тролли-одиночки, которым приходится фантазировать уже во время работы – ведь наблюдается совершенно разный подход к каждой теме.

Боровой отметил, что этот факт его очень печалит, и он даже предлагал помощь от себя лично, чтобы настроить механизмы работы, однако оказалось, что все эти механизмы вращают деньги, и чужака, вроде него, туда пускать не будут, поскольку этих денег самим не хватает.
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