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Дипломат: я не фанат Порошенко или кого-то другого в нынешней власти, но я фанат Украины и ее эволюционного развития

Дипломат: я не фанат Порошенко или кого-то другого в нынешней власти, но я фанат Украины и ее эволюционного развития
Известный украинский дипломат Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что уже отчетливо чувствуется, что осень будет очень и очень жаркой в политическом плане. С каждым днем набирает обороты волна, главная цель которой подстрекательство украинцев к бунту против власти и самоуничтожение собственного государства.

По словам дипломата, самое интересное, что тезисы сначала озвучивают на российские ток-шоу, а потом их повторяют наши Савченко, Рабинович, Мураев, Бойко. Один из лозунгов – украинские нардепы самые богатые в Европе! Как отмечает дипломат, при этом России даже в рейтинге нет, а там лишь официальные зарплаты депутатов Госдумы на порядок выше, чем у наших. Второй лозунг – Петр Порошенко входит в тройку самых богатых президентов мира! При этом о том же Путине с его 200 млрд. вообще не упоминается. Третий лозунг – Порошенко бросил Украину в лапы Путину! При этом умалчивается, что он принял страну фактически без армии, а сейчас Россия не может ни на йоту уже продвинуться на фронте.

По словам дипломата, много еще льется отовсюду слишком методично и системно. Плюс – с утра до ночи про «зраду» повторяют кремлевские пропагандисты на украинских центральных каналах и за неизвестно откуда взятые деньги. «Друзья, не ведитесь на пропаганду. Мы, украинцы, мудрее этого хлама, который организовал эту грязную историю и играет в ней главные и второстепенные роли. Я не фанат Петра Порошенко или кого-то другого в нынешней власти, но я фанат Украины и ее эволюционного развития. Хватит нам пока революций и майданов. Время создавать и творить, а не разрушать и уничтожать», – резюмировал дипломат.
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