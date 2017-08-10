Корреспондент: к Украине приближается новая военная техника из России

В последние дни во многих регионах России отмечается активное перемещение военной техники, и руководство заявляет, что готовится к учениям «Запад-2017», однако вся техника движется почему-то в сторону Украины, и украинские военные должны быть готовы к любому повороту событий.
Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. «То, что перемещение военной техники планировалось непосредственно вблизи украинской границы, это однозначно. Почему? Здесь вариантов несколько. Это может быть демонстрация силы, как в прошлом году, но в больших масштабах. Или же подготовка к новому этапу агрессии», - отмечает корреспондент.
Цаплиенко считает, что ни одну из версий пока нельзя исключить, ведь совсем скоро в России пройдут президентские выборы, и Путину необходимо за этот промежуток времени заявить хотя бы об одной небольшой победе. Корреспондент отмечает, что только Путин знает о цели перемещения техники, и даже военному руководству РФ не все известно о предстоящих планах президента.