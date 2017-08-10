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Оппозиционер: белорусские силовики Путина любят больше, чем Лукашенко

Оппозиционер: белорусские силовики Путина любят больше, чем Лукашенко
Николай Статкевич, белорусский оппозиционер, заявил о том, что после совместных учений «Запад-2017» какая-то часть российских войск точно останется на территории Беларуси.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, Статкевич подчеркнул, что в любом случае вызывает опасения угроза со стороны России, пусть даже она минимальная. «Ведь не исключено, что не все российские войска выйдут из Беларуси после учений, и на территории страны останется их военная база. Еще один вариант – в Беларуси останется вооружение, которое российская группировка сможет использовать в будущем. В любом случае есть вероятность провокаций», - отметил политик и подчеркнул, что у белорусских силовиков Александр Лукашенко пользуется меньшей популярностью, чем Владимир Путин.

«Режим Лукашенко ничего не сможет сделать в случае российской агрессии против Беларуси. О каком противодействии может идти речь, если он в кармане у Путина? Он защищается исключительно благодаря риторике, которая устраивает РФ», уверен оппозиционер. Напомним, что совместные учения России и Беларуси пройдут в сентябре этого года.
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