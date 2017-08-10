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Россия попытается воспользоваться расколом в польском обществе из-за Смоленской катастрофы

Россия попытается воспользоваться расколом в польском обществе из-за Смоленской катастрофы
Польские власти делают новые заявления о Смоленской катастрофе, в которой погибли Лех Качиньский, президент страны, и другие высокопоставленные лица, и эти заявления могут привести к серьезному расколу в обществе, чем непременно воспользуется Россия.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на InfoResist, такое мнение высказал Игорь Исаев, главред портала украинцев в Польше Prostir.pl. «Выводы сводятся и с польской официальной правительственной комиссией, и российской к тому, что это был несчастный случай, в последний момент пилот не понял, что он находится очень близко к земле. Самолет зацепился за березу, береза оторвала крыло, самолет начал много раз переворачиваться и упал», - отмечает эксперт. По его словам, эту катастрофу поляки сильно политизировали, и разные партии «переделывают» эту трагедию в собственных интересах.

Исаев отмечает, что в расследование Мацаревича многие поляки отказываются верить, и именно этот факт может расколоть страну на два лагеря, а Россия воспользуется внутренним конфликтом, но, возможно, это произойдет не сразу, а, к примеру, ближе к следующим выборам в Польше.
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