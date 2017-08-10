Эксперт: по вине Кремля Донбасс в огне, а некоторые украинские политики призывают помириться с РФ

Вся линия соприкосновения сейчас находится в огне, но, несмотря на это, Россия продолжает усиливать эскалацию, а некоторые бывшие политики Украины, к примеру, Анна Герман, при этом призывают нашу страну помириться с агрессором.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Олег Жданов, военный эксперт. По его словам, возможность пойти в открытое наступление у РФ была три года назад, однако сейчас она не может себе этого позволить. ««Из уст наших бывших политиков звучит тезис «Лучше плохой мир, чем хорошая война». В частности, Анна Герман сказала, что несмотря на то, что нас убивают, надо простить Россию и помириться с ней», - заявил Жданов, прокомментировав заявления Герман, бывшего депутата от Партии регионов.
Он подчеркнул, что Кремль через известных украинцев пытается на весь мир заявить о том, что Киеву пора уступать Москве, и сейчас складывается ситуация, при которой РФ должна открыто вводить свои войска, поскольку это единственная возможность начать наступление, но в Кремле знают, какая в этом случае последует реакция всего мира.