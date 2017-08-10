Журналист: Путину удалось невероятное – впервые после распада СССР он объединил против себя все американские элиты

Девять лет назад в этот день еще шла война в Грузии. Российские мародеры в военной форме грабили на захваченных территориях, но американский флот уже двигался в нужном направлении. Через два дня к берегам Грузии подошел американский флот. На европейские базы прибыли дополнительные американские самолеты. Продвижение российской армии немедленно прекратилось. Это была блестящая демонстрация: когда Путин сталкивается не с заявлениями, а с реальной угрозой, то он отступает без разговоров. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист Юрий Луканов.
Он отмечает, что после того мир по инерции еще продолжал не верить, что Путин действительно провозгласил войну Западу в Мюнхене 2007 года. Мало того, Запад продолжал оставаться в своих иллюзиях даже после «кримнаша» и войны в Донбассе. Теперь же Путин сумел добиться консенсуса американских элит по российской угрозе. Как демократы, так и республиканцы считают Москву враждебным государством. Такого никогда не было после развала СССР. Что бы там ни говорил сам Трамп о попытке восстановить хорошие отношения с Россией, но назначенный им же министр обороны Матис и советник по нацбезопасности МакМастер люди деятельные, которые так же называют Россию главной угрозой. Да и сам Трамп тоже далеко не однозначно пророссийский. «Когда речь идет о том, чтобы помериться яйцами, то его риторика становится воинственной. В декабре прошлого года Путин где-то на совещании нечто пробормотал об увеличении вооруженного потенциала. Трамп, который в то время был избран, но еще не вошел в Белый дом, написал твит, в котором утверждал, что американское оружие будет опережать всех. Затем будущему пресс-секретарю Трампа Шону Спайсеру пришлось объяснять, что его шеф не имел в виду никого конкретно», – написал Юрий Луканов.
По его словам, сейчас с подачи Пентагона в США ведутся дискуссии о передаче летального оружия Украине. А с подачи самого Трампа значительно увеличен военный бюджет. Белый дом, несмотря на всю миротворческую риторику в отношении России, твердо стоит на позиции, что санкции могут быть сняты только после вывода войск России из Донбасса и по возвращении Крыма Украине. «Когда говорят, что США крупнейший в мире жандарм, то я за такого жандарма. Он заставляет всяких агрессивных дураков во всех уголках планеты поджимать хвост и занимать подобающее им место. И в нашем случае это произойдет, можете не сомневаться», – резюмировал журналист.