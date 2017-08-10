Профессор Лебединский: бывает, встретишь девушку с милейшей внешностью, но как только она открывает рот, становится тоскливо

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Известный российский музыкант Алексей Лебединский более известный под псевдонимом «профессор Лебединский» в своем блоге пишет о том, что бывает так в жизни, что повстречаешь красивую девушку и сразу так хочется приписать ей все остальное – чуткость, женственность, интеллект, порядочность, эрудицию, но, как только откроет эта девушка рот – сразу становится на душе грустно и тоскливо.По словам блогера, всегда надо быть готовым к тому что услышишь от девушки что на подобии: «Ну, шо ты хотел, парниша? У нас в лабазе переучет, я выходная, так что можешь покатать меня на мерседесе и купить шо-нибудь дорогое. Я хочу, чтоб мужик вообще одну меня любил и заботился, я принцесса – шо ли не? Ну, шо ты спечалился-то сразу? Фу таким быть». Алексей Голобуцкий отмечает, что каждый раз думаешь об одном – за что такой дуре досталась такая милейшая внешность.Певец отмечает, что ему известного множество примеров достойных и красивых душой женщин, которым бы нежная внешность гораздо более подошла, но так устроен мир – все в разнообразии.