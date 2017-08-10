Савченко стала кумиром россиян, которые в ее лице потешаются с глупых украинцев, – блогер

Известный украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что совсем забыли мы о том, что у нас, оказывается есть депутат, Герой Украины Надежда Савченко, ведь последнее время она словно сквозь землю провалилась, затихла и не появлялась в медиа-пространстве. Но вот вчера у Надежды Савченко был очередной бенефис в эфире телеканала NewsOne, где она раскритиковала проект «Стена».
«Выдающейся полковник справедливо заметила, что инженерные ограждения на границе с Россией российскую армию сдержат. Стену назвала «тупым выбрасыванием денег», похожей на решетку из супермаркета «на которой куриные крылышки жарят». Здесь с ней трудно не согласиться – стены против танков действительно «...неэффективны, тем более такие легкие, сделанные из прутьев, какими мы видим стену Яценюка», – написал Павло Правый. Он отмечает, что именно поэтому инженерный гений Надя предлагает провести по этой стене электричество и вообще пора уже начинать воевать космическими ракетами и космическими кораблями.
По словам блогера, после таких слов Савченко мало что можно прокомментировать, кроме как то, что человек под пивко явно насмотрелся фильмов из цикла «Звездные войны», а под очередную бутылочку шмурдяка «догнался» еще и фильмом «Свободная энергия Теслы». Благодаря последним своим фантазиям, озвученным публично, Савченко стала № 1 по просмотрам россиян в ютубе. Россияне вовсю потешаются над глупыми украинцами от лица которых вещает нардеп Савченко.