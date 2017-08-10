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Береза: проект Яценюка – это изгородь, а не стена

Береза: проект Яценюка – это изгородь, а не стена
Если власти решили реализовать проект «Стена», то на границе с Россией действительно должна появиться настоящая стена, в противном случае там появится изгородь, и этот проект потеряет свою целесообразность. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Борислав Береза, внефракционный депутат.

По его словам, большая часть средств, выделяемых на этот масштабный проект, просто разворовывается. «Проект действительно нужно реализовывать как стену, которая могла бы остановить противников. Иначе строительство не имеет смысла. Кроме того, я изначально говорил, что проект "Стена" используется большим количеством людей для разворовывания бюджета», - заявил депутат и отметил, что стена в Украине должна быть такой же, как стена в Израиле, но для такого масштабного проекта понадобится баснословная сумма денег.

«Но тогда уж проще не тратить деньги на изгородь и использовать их на другие целевые нужды», - считает Береза. Напомним, что проект по строительству стены на границе с Россией был инициирован Арсением Яценюком, бывшим премьер-министром Украины.
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