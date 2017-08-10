Мага: а ведь в Москве я когда-то рассказывал анекдоты про москалей

Петр Мага, известный украинский режиссер и телеведущий, рассказал о том, что раньше очень часто ездил в Россию, однако сейчас уже не сделает этого, и, тем более, не поедет в Крым, поскольку полуостров стал для него как краденая машина – в такое авто он никогда не сядет.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, телеведущий подчеркнул, что раньше часто бывал в Москве – в Россию его звали постоянно, и он был ведущим на различных корпоративах, при этом он всегда надевал вышиванку, говорил исключительно на украинском языке и даже рассказывал анекдоты про москалей. «Я летал туда бизнес-классом, жил в шикарном люксе, и гонорар мой был примерно в 2,5 раза больше, чем в Украине. Но как только это началось – баста», - заявил Мага.
По его словам, в Крым тоже зовут часто, и у него там остались хорошие знакомые, которые являются прекрасными людьми, но на полуостров он не поедет. «Но я не езжу в краденой машине. А для меня сейчас Крым – как краденая машина. Я не могу», - подчеркнул режиссер.