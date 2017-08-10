Блогер: терпение людей на исходе, следует ожидать протесты и восстания в «ЛНР» и «ДНР»

Лидер боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что названия «Малороссия» для ранее предлагаемого им сепаратистского проекта, не будет. Как пишет в своем блоге известный украинский общественный активист и блогер Иван Лозовый, понятно было сразу, что эта затея с выдумкой «Малороссии» свидетельствовала только о том, что так называемые псевдореспублики находятся в глубоком тупике, из которого не видно выхода даже на далеком горизонте в направление Ростова-на-Дону.
По словам блогера, понятно, как белый день, что сепаратисты на Донбассе не нужны России, ресурсов собственных не имеют потому что заводы порезали и вывезли в ту же Россию, украинцы сами ограничили торговлю блокадой, никто в мире их не признает, на месте полная разруха и даже местные жители уже не воспринимают «республики» и хотят назад в Украину.
По мнению Ивана Лозового, следует ожидать протесты и восстания в «ЛНР» и «ДНР», хотя бы общественные, потому что это люди, которые имели хоть маленький, но ощутимый, контакт со свободолюбивостью украинского народа. «Не зря, например, в Крыму скандировали не «позор», а «ганьба», когда вытесняли местных предпринимателей грубой российской силой», – резюмировал блогер.