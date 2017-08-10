Политолог объяснила, кто виноват, что в Украине война, а в России – кризис

Популярный в Украине политолог Олеся Яхно-Белковская в своем блоге вспоминает, как в одном из аэропортов, ожидая самолета, она случайно услышала, как мальчик из российской семьи, лет 6-ти примерно, поняв, что не получит у родителей того, что просил, вдруг сказал: «Да, я знаю, кризис».
По словам Олеси Яхно-Белковской, в Украине слово, которое актуализировалось, начиная с 2014 года, среди разных поколений, - это слово «война». Просто потому что многие потеряли мужей, отцов, братьев, друзей, защищающих свою страну. К огромному сожалению, это слово не чуждо стало и для украинских детей, даже те, кто живет далеко от зоны АТО и им не слышны взрывы снарядов знают, что в стране война и переживают по этому поводу.
Политолог отмечает, что в России слово, которое актуализировалось, начиная с 2014 года, для разных поколений, - это слово «кризис». Даже дети, оказывается, осознают, что кризис. Только разница в том, что война Украине навязана извне. У нас нет другого выбора, кроме как защищать свою страну, а кризис в России – это добровольное рукотворное решение российской власти, прекрасно понимающей, что за агрессивными действиями последуют санкции и изоляционизм.