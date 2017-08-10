Волонтер: Россия, прикрываясь защитой «гордой и независимой» ПМР готовит вторжение в Украину

Российские войска перебрасываются к украинской границе, якобы для участия в учениях, но учения запланированы в Беларуси и запланированы минимум через месяц, а эшелоны с бронетехникой идут уже сейчас в нашу сторону. Параллельно в российских СМИ началась целенаправленная пропагандистская подготовка оправдания вторжения в Украину, и обоснование необходимости пробития сухопутного коридора в ПМР. Якобы украинцы, молдаване, румыны и НАТО хотят захватить «гордую и независимую» ПМР, и теперь жизненно важно «остановить агрессоров». Об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер Юрий Касьянов.
Он отмечает, что в это же самое время Запад недвусмысленно говорит, что устал от санкций, устал от нашей войны, от Украины. Запад хотел бы возвращения к конфигурации биполярного мира, когда за всё на востоке отвечала Москва, и только с ней одной надо было вести диалог. Запад вовсе не хочет воевать за Крым, за Донбасс, за молдавский суверенитет. Запад не желает терять доходы из-за санкций, когда сама Украина вовсю торгует с Москвой.
По словам Юрия Касьянова, в самой же Украине, в общественном сознании усилиями пораженцев от власти твердо укрепился тезис о невозможности военного решения. Воевать бессмысленно и глупо – у России больше танков и самолетов, больше солдат, и атомная бомба. «До середины сентября в Украине прогнозируют сухую, теплую погоду. Все складывается как нельзя удачно для Путина...», – подытожил волонтер.