Блогер рассказал, как Россия законно «отжимает» железную дорогу в других странах

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Украинский блогер ижурналист Дмитрий Вовнянко в своем блоге рассказал, как Россия активно захватывает железную дорогу в других странах. По словам блогера, схема действует следующим образом. В странах, где проводят реформы и где нет лишних средств на обновление собственного парка вагонов заходят российские железнодорожные компании, которые предлагают взять железнодорожные перевозки на себя – у них с вагонами все хорошо. Затем западные партнеры и кредиторы начинают требовать приватизации железных дорог, потому что они убыточны.«В задаче спрашивается – кто их тогда приватизирует? Правильно, российские компании. Что дальше? А дальше вдруг может случиться так, что там – вагонов не хватает, там – железнодорожное полотно ремонтируют, там – рабочие забастовку объявили... Короче раз – и вся железная дорога встала. Даже на пару дней. Но, чтобы сложилась ситуация, при которой рынок начнут осваивать российские перевозчики, надо мелочи – чтобы железная дорога конкретной страны перестала обновлять вагоны и подвижной состав», – написал Дмитрий Вовнянко.По его словам, что касается нашей железной дороги, то у нас полно было вагонов РФ. В мае этого года СНБО заставил Федеральную грузовую компанию России вывести из Украины свой подвижной состав, и та его, похоже, вывела, но на рынке осталось много вагонов, принадлежащих компаниям с Кипра, Виргинских островов и других оффшорок, связь которых с РЖД установить может только специальное расследование. По мнению Дмитрия Вовнянко, в Украине есть человек, который не очень волнуется из-за подвижного состава РФ в «Укрзализныце», имя этого человека – мнистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который вместо того, чтобы заниматься автодорогами и их проблемами занимался вечной войной с «Укрзализницей». «Омелян – это человек, который управлять инфраструктурой пришел прямо с МИДа, где в свое время достиг невероятных успехов в выстраивании отношений с РФ. А еще это человек, который только едва не сорвал соглашение с Ryanair, втянув Украину в грандиозный скандал», – подытожил блогер.