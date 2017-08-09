Воно заворушилось: журналіст показав, як Росією рухається небачена кількість військової техніки у бік України

Цього тижня на території Російської Федерації було зафіксовано небачений рух військової техніки. Про це повідомив, опублікувавши відповідні знімки, український журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує replyua.net.
За даними журналіста, рух російської техніки було зафіксовано в Московській та Костромській областях, Самарі, Волгограді, Санкт-Петербурзі. Цаплієнко зауважив, що вояків перекидають літаками на територію європейської частини РФ навіть з Новосибірська. Офіційною причиною цих переміщень є майбутні російсько-білоруські навчання «Захід – 2017», що мають розпочатися на 6 полігонах в Білорусі вже 14 вересня.
Однак свіжі фотографії вказують на те, що військова техніка чомусь рухається не в Білорусь, а в зовсім інший бік – в бік України. Зокрема, військові сили стягуються у Воронезьку область, Краснодарський край та на анексований Кримський півострів. На одній із опублікованих Цаплієнком світлин, що було зроблено вчора, 8 серпня, зображено ешелон на станції Розсош. З цього місця, за словами журналіста, можна дібратися до українського кордону за півгодини. Саме тому виникають питання, «що робить броньована армада за тисячу кілометрів (і за місяць) до навчань, але це залишається загадкою», відмітив Цаплієнко.