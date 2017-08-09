Дипломат: уход Балчуна – это закономерность для нашей страны, ведь у нас не могут быть на таких должностях неподконтрольные

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Руководителю «Укрзализницы» Войцеху Балчуну таки указали на дверь. Без доведенных до суда дел, аудита, публичного отчета, нарушений контракта и тому подобное, и все это после вывода «Укрзализницы» с убыточности и очевидных улучшений для пассажиров за последний год. Об этом в своем блоге пишет известный дипломат и блогер Вадим Трюхан.По его словам, причина ухода Балчуна – традиционная в Украине – счастье же за год мгновенно не обеспечил, и слишком неподконтрольный стал, что непозволительно. Суть на самом деле даже не в Бальчуне. Суть в провальности кадровой политики в государстве как таковой. Конкурсы сплошной сюр. От районных администраций до судей Верховного суда. Как правило победители известны еще до начала отбора и расписываются они далеко не конкурсными комиссиями, а спускаются сверху.«Тем не менее, не везде одно предательство. Так, сегодня есть одна победа - со второго раза таки назначили руководительницей «Охматдета» Ирину Садовьяк, экс-главного врача из Коломыи. Дай ей Бог удачи и таланта справиться с той нелегкой ношей, которую она взяла в руки», – резюмировал Вадим Трюхан.