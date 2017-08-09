Алексей Арестович: разговоры о насильственной смене власти так и остаются разговорами, если у власти остаются олигархи

Поскольку основным препятствием к нашему развитию является состояние нашей власти, с этим надо что-то делать, а именно – менять это состояние, но власть сильнее общества, именно поэтому, она и власть. Власть принадлежит правящему классу: олигархам и крупным государственным чиновникам. Они правят, эксплуатируя государство в собственных интересах, опираясь на источники своей силы. Это значит, что надо работать с этими источниками. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Алексей Арестович.
По его словам, основные источники власти: действующее законодательство, собственность, монополия на насилие, управляемые СМИ, внешнеполитическая ситуация, определенный авторитет, как управляющих. Если украинцы хотят изменений, они должны направить усилия на размытие этих источников, и перехват их влияния. То есть на: изменение действующего законодательства, размытие олигархических монополий путем привлечения новых технологий, прежде всего, в энергетической сфере, законное получение оружия, массовое привлечение граждан к силовым структурам государства: теробороны, резерва ВСУ, развитие соцсетей, социальных медиа, как альтернативных источников информирования, содействие в победе в войне, укреплении военно-политической безопасности вокруг Украины, путем заключения и региональных союзов, широкой сети взаимозависимостей с участниками таких союзов.
Алексей Арестович подчеркивает, что продвижение по этому пути позволит ослабить зависимость общества от правящего политического класса, частично перехватить источники его власти, сократить функции государства и создать условия для изменения ее качества и сущности. Это должно стать залогом лечения от старых системных болезней и создание предпосылок научно-технического, экономического и социального прыжка. Только так мы построим новую Украину.