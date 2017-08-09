Политолог: вы даже не представляете, что начнут говорить немцы, если товарооборот между Украиной и Германией резко увеличится

Юрий Романенко, украинский политолог, считает, что немецкие политики ищут только финансовую выгоду, и пока товарооборот между Германией и Россией будет исчисляться миллиардами долларов, Германия не изменит внешнеполитических интересов.
Однако, если бы Украине удалось приблизиться к таким показателям, то немецкие власти кардинально изменили бы свою риторику в отношении России. Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», политолог отметил, что у Германии, как и у некоторых других государств, большие экономические интересы в РФ, поэтому она плюет на ситуацию на Донбассе. Кроме того, по словам политолога, скоро в Германии выборы, и, как заявляет Меркель, немцы не пойдут на какие-либо жертвы ради Украины, если эти жертвы коснутся денег и экономики.
«Нет никакого вселенского заговора. Просто экономика. Американцам выгодны антироссийские санкции, потому что они хотят захватить рынок газа в Евросоюзе. Они формируют санкции таким образом, чтобы нанести максимальный экономический ущерб своему конкуренту – России, ограничив его возможности газо- и нефтедобычи», - напомнил Романенко, добавив, что Германия имеет более тесные отношения с РФ в плане экономики, нежели США.